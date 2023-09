Le comédien Pierre-Paul Alain métamorphosé pour ce nouveau projet

Cet automne, on le retrouve évidemment dans À coeur battant , où il incarne Yoan Bilodeau, un homme aux prises avec des problèmes de violence et dont le parcours de vie a été marqué par une agression qui a tout bousculé pour lui. Il y joue aux côtés de Roy Dupuis .

Le sympathique comédien Pierre-Paul Alain se fait de plus en plus présent dans notre petit écran, depuis son apparition magnétique dans le film Arsenault & fils en 2022. Celui qui a commencé sa carrière à 9 ans vit actuellement une renaissance à la télévision, après avoir été absent des ondes pendant cinq ans pour prendre soin de sa famille.

« J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer dans cette belle gang-là. Mon personnage, il n'est pas central, ce n'est pas un agressif, il ne pète pas de coche, mais on me voit sous un autre angle, un autre casting », précise le comédien. « C'est vraiment un personnage où j'ai pu me transformer, même si je ne peux pas dire que dans les autres personnages violents que j'ai faits avant, je ne me transformais pas (rires). »

Pierre-Paul Alain estime que son retour s'est véritablement fait en 2022, avec le film Arsenault & Fils de Rafaël Ouellet. « La bande-annonce a sorti et le téléphone s'est mis à sonner. J'ai vraiment capoté. J'ai vraiment tout donné sur ce projet-là, c'était un moment "do or die" pour moi. J'avais été cinq ans à ne rien faire, beaucoup de maladie dans ma famille. Je vivais des affaires vraiment difficiles. »

Depuis, nous avons pu le voir dans des séries comme Hôtel, Virage - Double faute, Lou et Sophie, Les bombes et d'autres encore.

Qu'il joue les personnages troublés comme dans À coeur battant, où les personnages apaisants comme dans Les bombes, Pierre-Paul Alain sait se métamorphoser et offrir des performances charismatiques. Ce faisant, nous aimerions assurément le découvrir bientôt dans un premier rôle, ce qui lui permettrait de déployer toutes ses nuances. Voilà un comédien qu'on aime suivre et qu'on se fera un plaisir de redécouvrir dans Une affaire criminelle.

La série est présentée les mardis à 20 h sur Noovo, et est offerte aussi sur la plateforme CRAVE.