Indéfendable : Rencontrez la nouvelle avocate qui arrivera en janvier au cabinet Lapointe-Macdonald-Desjardins

TVA nous met l'eau à la bouche en dévoilant ce lundi de nombreux acteurs et actrices qui se joindront à Indéfendable après les fêtes.

L'une de ceux-ci viendra interpréter une nouvelle avocate qui se joindra au cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins.

Il s'agit de la comédienne Julie Trépanier (voyez ses photos ici), qui interprètera Me Kim Nolin.

C'est une ancienne stagiaire qui revient huit ans plus tard prêter main-forte à nos avocats alors qu'elle se cherche un pied à terre près du palais pour sa pratique. Droite et éthique avec un penchant pour la provocation et la performance, elle travaille principalement avec des criminels de carrière.

Plus encore, plusieurs artistes se joindront à la distribution dans des rôles épisodiques.

Nous vous les dévoilons en avance ici : Dans des rôles d'accusés ou de proches percutants, Catherine St-Laurent, Didier Lucien,Stéphane Demers, Alexandre Landry, Sylvie Potvin et Isabelle Brossard ne manqueront pas de vous troubler.

Ce sera également le retour du Dr Charbonneau (Christian Bégin) alors qu’il sera représenté par Me Boileau (Peter Miller) dans ses procès d’agressions sexuelles sur Pierre Poirier (Hubert Proulx) et sa fille Séverine.

Notons que c'est ce lundi soir que le verdict tombera dans la cause de Tom Dorion. Par la suite, découvrez ici la prochaine cause.

Puis, dès le 22 novembre, vous pourrez découvrir Roxane Bruneau dans son premier rôle de fiction à la télévision. Elle nous parlait de son expérience juste ici.