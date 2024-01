Indéfendable : Le public a des théories intéressantes sur ce que Myriam s'apprête à confier à son avocate

Ces jours-ci dans Indéfendable, les avocats et les téléspectateurs sont confrontés à une cause exaspérante, celle de Myriam Ferron (Ingrid Falaise) et Martial Quintal (Benoît Brière), qui ont usé de violence physique sur leurs enfants à de nombreuses reprises sous prétexte de respecter la volonté de Dieu.

Après que l'adolescente Ana ait témoigné contre son père et sa mère (un moment déchirant, chapeau à la jeune comédienne Janyève Denoncourt), c'était au tour de tour d'Adam (Gabriel Campeau), 14 ans, de se présenter devant la juge. Il a offert un témoignage troué, où la vérité était difficilement identifiable pour les représentations de la justice.

À la fin de l'épisode, Myriam Ferron a indiqué, très émotive, à son avocate Me Nolin, qu'elle avait quelque chose à lui dire.

Évidemment, cela aura tôt fait d'intriguer les internautes, qui échafaudent d'innombrables théories sur les réseaux sociaux.

D'abord, l'hypothèse la plus populaire concerne, sans surprise, l'inceste dont le jeune Adam est, selon toutes vraisemblances, victime de la part de son père.

« Elle dira que son fils lui a avoué que son père abusait de lui. »

« Inceste de son mari »

« Elle va parler des abus sexuels!!! 🤞🏻 »

D'autres vont, par contre, complètement ailleurs :

« Je ne crois pas qu'elle va parler d'abus sexuel. Mais plutôt ce qu'il faisait subir à ses fidèles »

« Que c'est elle qui a mis la main de sa fille dans l'eau bouillante. »

« Je me demande si Adam n'aurait pas lui-même été violent envers sa soeur pour la corriger, car c'est ce qu'il a appris. »

Se pourrait-il aussi que ce soit une autre tentative désespérée de se détacher des gestes de son mari, de se placer en victime? Chose certaine, nous avons bien hâte de découvrir mardi ce que Myriam révèlera à son avocate...

Même si ces scènes sont très difficiles pour le public, il régnait une grande cordialité sur le plateau lors des tournages. « Ce que je trouvais difficile, c'était de tourner avec les enfants, il fallait les protéger, après les scènes de violence, il fallait leur expliquer que "Ingrid, elle n'est pas comme ça", les protéger était d'une importance majeure », nous a récemment raconté l'actrice Ingrid Falaise. Lisez notre entrevue complète sur l'interprète de Myriam Ferron ici.

À noter que ce jeudi, un nouveau personnage fera son entrée dans Indéfendable. Apprenez-en plus sur celui-ci, dont la femme décèdera dans des circonstances nébuleuses.