Guylaine Tremblay va à la rencontre d'un comédien chouchou qui se fait rare

Cette saison, Guylaine Tremblay est chroniqueuse à Sucré salé, où elle s'est donné le mandat d'aller à la rencontre d'artistes que nous n'avons pas vus depuis longtemps.

En ce sens, elle a déjà rencontré Marie-Lise Pilote, Louison Danis et Jean-Luc Mongrain notamment.

Mardi prochain, elle s'entretiendra avec un comédien chouchou que nous n'avons pas vu depuis plusieurs années.

Il s'agit du formidable Alain Zouvi (voir sa photo ici), qui est par ailleurs très actif sur TikTok.

Tout le monde se souvient évidemment de sa performance mémorable en Docteur Constantin dans la série 4 et demi... où il nous a fait rire, rager et pleurer, tout à la fois.

Depuis, nous avons pu le voir dans des rôles épisodiques dans les séries Destinées, Série noire, Au secours de Béatrice et plus récemment Mon ex à moi. Il se fait toutefois très discret depuis quelques années.

Ce sera donc un bonheur de le retrouver avec Guylaine Tremblay, même si ce n'est que pour quelques minutes.

La saison de Sucré salé se poursuit du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Rappelons que le fils d'Alain Zouvi s'avère particulièrement populaire aussi depuis sa participation à 5e rang notamment. Voyez sa photo ici.