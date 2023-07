Mon ex à moi

L'amour donne des ailes, met des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre. Mais l'amour rend aussi aveugle et fou! Le monde d'Amélie s'écroule lorsque François, l'homme de sa vie, la quitte. Amélie est une jeune planificatrice financière dans la vingtaine saine d'esprit, mais lorsqu'il s'agit de reconquérir son ex, elle perd les pédales et devient complètement crack pot! Entourée de ses fidèles amis Marilou et Mathieu, elle tente par tous les moyens – souvent loufoques, parfois absurdes et extravagants – de récupérer son homme. Habitée par l'espoir de son retour, Amélie fait preuve d'une grande persévérance et d'une imagination sans limites!