Marie-Lyne Joncas s'illustre depuis plus d'une semaine dans un rôle particulièrement complexe dans STAT. Celle que l'on connaît davantage pour ses rôles d'humoriste et d'animatrice incarne avec nuances et émotions Olivia Marcoux, une jeune femme arrivée à l'hôpital Saint-Vincent après une chute dans un chalet, mais qui a par la suite été diagnostiquée du syndrome de Pica.

Depuis, nous en apprenons davantage sur cette triste maladie, un trouble du comportement alimentaire caractérisé par l'ingestion durable (pendant plus d'un mois) de substances non nutritives et non comestibles. L'épisode de lundi, particulièrement touchant, nous a permis de comprendre que la patiente éprouve ce problème depuis sa tendre enfance, sans avoir reçu d'aide à cet égard. La rencontre entre Olivia et le psychiatre Philippe Dupéré (Patrick Labbé) fut particulièrement bouleversante, alors que celle-ci dressait le sombre portrait de sa maladie.

En entrevue, Marie-Lyne Joncas nous indique que ce rôle dans STAT a été comme une bougie d'allumage pour elle.

« Moi, c'est le feu intérieur du jeu qui se rallume vivement », nous indique la comédienne, visiblement enthousiaste. « Je suis tellement contente d'avoir eu un mois de janvier un peu plus tranquille et d'avoir fait "go, on y va", d'avoir pu faire ça. Quel cadeau! Comme je dis, ç'a vraiment rallumé mon envie de jouer, de miser là-dessus, de faire des affaires challengeantes, de me donner des défis de jeu. J'espère que ce show-là va donner la puce à l'oreille à certains producteurs, certains auteurs, de dire "elle est capable de jouer et on est capables d'oublier que c'est Marie-Lyne Joncas", que je puisse vraiment en faire davantage. J'ai le goût de mettre de gros trous à l'horaire pour ça! »

Marie-Lyne Joncas caresse d'ailleurs le rêve de jouer dans l'un des projets de son autrice préférée, Chantal Cadieux, qui nous a notamment donné Mémoires vives et, plus récemment, Une autre histoire. Celle-ci travaille actuellement sur un nouveau projet de série, donc, qui sait?

Lisez notre entrevue complète avec Marie-Lyne Joncas ici, alors qu'elle nous parle de son expérience unique sur le plateau de la quotidienne.

En attendant, nous pourrons retrouver Marie-Lyne Joncas à la barre de la nouvelle téléréalité de Noovo, Le grand chantier RONA, dans laquelle 12 couples s'affronteront dans une série d'épreuves manuelles, dans le but ultime de remporter la maison de leur rêve.

Rappelons que Marie-Lyne Joncas et Geneviève Schmidt, qui interprète l'urgentologue Isabelle Granger dans STAT, sont de grandes amies dans la vraie vie. D'ailleurs, cette dernière a publié cette semaine sur ses réseaux sociaux un message attendrissant dans lequel elle parle de Marie-Lyne : « ❤️ Faire une quotidienne; c’est de rencontrer des gens formidables, d’être choyée de la confiance d’une production, revoir des partners de différents projets dans le passé, des pairs, de jeunes acteurs et des plus expérimentés … et de les redécouvrir avec leurs propositions de jeu . C’est aussi de voir son amie exceller dans un rôle difficile à faire; avec le fameux syndrome de pica. Je me pince. 😅👱‍♀️ »

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur ICI Télé.

Notons que nous avons droit cette semaine dans STAT à une histoire qui n'est pas sans rappeler la triste réalité. On vous en parle dans juste ici.