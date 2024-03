La comédienne incarne Olivia Marcoux, une jeune femme qui arrive à l'hôpital dans un mauvais état, victime d'une chute alors qu'elle était dans un chalet avec ses collègues de travail. À ses côtés, son collègue David ( Alex Trahan ) épie ses moindres faits et gestes et ses échanges avec le personnel hospitalier. Il ne faut pas creuser bien loin pour comprendre qu'un secret se cache dans cette fameuse chute au chalet, mais quoi?

Marie-Lyne Joncas, qui a étudié en théâtre à Ste-Hyacinthe, explique avoir, à la blague, formulé son intérêt à jouer dans STAT à la productrice Fabienne Larouche et à l'autrice Marie-Andrée Labbé. Il faut croire que ses espoirs non dissimulés auront porté leurs fruits, puisqu'elle tournait ses scènes en janvier.

« Je suis vraiment contente, parce que j'ai eu plein de bons commentaires. Là, vous avez vu juste le premier épisode, mais j'ai eu plein de belles affaires à jouer. Ça m'a réconforté et ça m'a donné confiance en mon talent d'être capable de jouer, d'être capable de performer sur un plateau. On le sait que ça va vite sur STAT, mais j'ai été capable de gérer mes prises, mon stress. J'ai appelé mon agente tout de suite après pour lui dire "là, il n'y aura pu de je ne suis pas bonne, je ne suis pas certaine" Let's go Marie-Lyne, on y va ».

Forte de cette confiance renouvelée, la comédienne nous proposera un personnage qui en a plus à cacher qu'il n'y paraît au départ : « C'est super complexe, mais c'est vraiment cool! Chaque fois, Marie-Andrée consulte des gens de l'extérieur pour arriver avec des cas en médecine qui sont super intéressants, ou du moins, moins vus, moins connus. [...] À ce qu'on a compris, il y a quelque chose qui s'est passé au chalet avec la gang. Après ça, il y aura des rebondissements. C'est vraiment un beau personnage et j'avais envie que ce soit super crédible dans la complexité de ce que vous allez découvrir, d'y aller dans quelque chose de bien profond et touchant. » Elle ajoute : « j'ai de la matière, j'ai des affaires à jouer. C'est tout en simplicité, mais en même temps en complexité. La première journée, j'étais vraiment sur les nerfs, mais ils m'ont mis vite vite à l'aise et ça m'a vraiment touchée. »

Ce qui se passe au chalet, reste au chalet - David