Plus tôt en 2023, nous avions eu l'occasion de nous entretenir avec la comédienne Lynda Johnson, que les téléspectateurs chérissent dans leur petit écran depuis longtemps. Forte de plusieurs saisons dans 5e rang, la voici qui arrive dans À coeur battant, dans une intrigue bouleversante qui lancera la deuxième saison. Celle-ci incarne une femme vulnérable, qui se retrouve prise au piège des mauvais soins de son mari. À n'en pas douter, voilà une histoire qui viendra chavirer les coeurs...

Le synopsis du premier épisode de la saison va comme suit : Christophe (Roy Dupuis) est surpris par un appel de Gabrielle (Ève Landry) qui lui demande de venir la voir au plus vite. Laurent Lenoir (André Robitaille), dont la conjointe Annie Briand (Lynda Johnson) est clouée au lit par une maladie dégénérative, reçoit la visite d’une infirmière qui vient lui offrir son aide. Au poste, Patrick (Jean-Nicolas Verreault), qui se montre bête avec tout son entourage, est sommé de changer d’attitude au plus tôt par son commandant. Hervé (Marc Messier) est informé par son agent de libération conditionnelle (Jocelyn Blanchard) de la décision de la Commission sur sa demande. Michelle (Océane Kitura Bohémier-Tootoo) suggère à Christophe de former un groupe avec des pères qui sont violents avec leurs enfants.

À propos de son personnage, Lynda Johnson nous dit : « Comme vous le savez, À coeur battant, ça parle de violence conjugale. Je suis en couple avec André Robitaille là-dedans. En fait, l'auteure Danielle Trottier avait envie d'explorer avec ce couple une violence moins conjugale que psychologique. C'est à ça que le spectateur va assister, à cette violence-là qui est très insidieuse, qui n'est pas souvent mise en lumière, mais qui existe. C'est donc ça qu'elle voulait travailler, car c'est une violence qui existe malheureusement. »