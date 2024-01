Entrevue : Jouer la comédie après le drame, Catherine St-Laurent nous raconte

Après Jérémie, District 31, Fourchette et L'air d'aller, une expérience s'ajoute au curriculum de la sympathique Catherine St-Laurent, qui interprète avec brio le personnage de Stéphanie dans L'aréna. Au visionnement de la comédie à sketches qui prend la place d'Entre deux draps dans l'horaire du diffuseur Noovo, l'actrice nous livrait ses impressions, suite à sa participation au projet.

Showbizz.net : C'est rare qu'on te voit dans quelque chose d'aussi léger, non?

Catherine St-Laurent : « C'est la première fois que je fais une comédie! C'est drôle parce qu'avant de faire l'audition, je suis allée voir le film Barbie avec Sarah Pellerin, qui est la réalisatrice de L'air d'aller. Je lui ai dit, "j'ai une audition pour une comédie, mais je pense que ne suis pas drôle". Elle m'a dit "ben non, t'es vraiment drôle Catherine!", elle m'a comme 'primé'. On dirait que ça m'a donné confiance pour l'audition, ça m'a enlevé mon doute. Je sentais aussi que j'étais entre bonnes mains avec Sébastien Gagné. Dans le sens qu'il a tellement un sens du timing comique, les petites pauses, il l'avait dans sa tête, dans son montage. Il nous dirigeait vraiment bien, je ne me sentais pas laissée à moi-même. »

J'ai été bien entourée pour me sentir bien dans une comédie pour la première fois.

Showbizz.net : Es-tu fière de ce que tu as livré?

Catherine St-Laurent : « Je pense, je ne sais pas (rires). C'est tellement frais! C'est ça qui est étrange, c'est qu'on a fini de tourner ça fait tellement pas longtemps [juste avant les fêtes, NDLR]. Normalement, il y a une vraiment plus longue période, parfois ça va jusqu'à un an avant de te revoir. Ça te donne du recul et tu oublies des scènes. Je pense que les autres épisodes, je vais vraiment attendre plus longtemps avant de les regarder. »

Showbizz.net : Ah oui? Parce que tu es du genre à te mettre de la pression?

Catherine St-Laurent : « Non... Mais me regarder, je n'aime pas ça! Je le fais plus avec un regard critique, pas dans le sens de me juger, mais de m'améliorer. Si je les regarde, je les regarderai quand je serai plus détachée de moi-même. Je ne vais plus me souvenir, alors je vais plus être capable d'analyser ce que j'ai fait, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. »