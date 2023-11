L’Aréna : La comédie rassembleuse qui réchauffera votre hiver

L’Aréna , présentée sur les ondes de Noovo, est une série rassembleuse qui rejoindra toutes les générations. « Les gens vont aimer regarder ça en famille. C’est super le fun, ça se regarde bien et ça s’adresse à n’importe quel âge. Je pense que ce sont des sujets internationaux. Il y a des personnages qui vont devenir les personnages préférés de certaines personnes. Oui, c'est très familial. », mentionne Mariana Mazza , qui est maman dans L’Aréna . Pour composer son personnage, elle s’inspire du quotidien. « Je suis très proche de ce personnage-là, mais c’est juste que je suis une mère. J’ai plus de tendresse, plus de douceur. Mais c’est assez facile pour moi de le faire. C’est toute une question de nuance, puis d’émotions. »

L’ambiance sur le plateau, calme et agréable, est aussi très professionnelle. « C’est une série comique, ça fait que le rire est toujours à l’avant-plan. On est à la recherche que l’efficacité comique soit à la perfection, quasiment. On veut que ce soit ça qui soit mis de l’avant. Pour arriver à tourner un sketch drôle, il faut le faire dans le plaisir. C’est très familier, dans la camaraderie, dans le rire, dans les propositions puis dans l’écoute. Tout le monde arrive préparé. Moi, j’ai vraiment vu ça. Tout le monde a une préparation vraiment bonne, ce qui fait qu’on est capable d’avancer. Travailler comme ça, avec des gens de même, je trouve ça vraiment stimulant », raconte Phil Roy.

Dans cette comédie, on peut s’attendre à faire connaissance avec des personnages loufoques, comme celui de Valérie Blais, cantinière de l’aréna. « C’est une propriétaire de casse-croûte, elle a son background à elle, femme célibataire, sans enfant. Elle a beaucoup d’amants, elle va sur Tinder, elle essaie d’être de son temps. En même temps, c’est un vieux meuble de l’aréna, puisqu’elle a toujours eu le casse-croûte et son ami Daniel (Benoît Brière) aussi. » Comparée à la série Entre deux draps, L’Aréna a des points communs avec elle, mais se différencie dans d’autres aspects. « Le concept peut se ressembler, dans le sens que c’est un seul lieu, sur lequel on exploite plusieurs sketches avec plusieurs personnages, mais là, c’est l’univers de l’aréna. Au-delà de ça, c’est toujours des histoires d’humains, avec des enjeux différents. On parle de la vie, de toutes sortes d’affaires. [...] C’est une microsociété. »

Doyens de la distribution, Valérie et Benoît partagent d’ailleurs plusieurs scènes pour leur plus grand bonheur, qui fera sans doute celui des téléspectateurs. « C'est le premier projet sur lequel on est réunis. On s’entendait comme larrons en foire à l’École nationale de théâtre, même si on n'était pas de la même année. On n’a pas changé, c’est comme si on s’était vu hier. Son personnage et le mien entretiennent un petit amour caché, qu’on ne sait pas ni l’un ni l’autre. Je trouve ça très drôle parce que les producteurs disent “ Pas avant la huitième saison. ” Mais moi, je travaille pour que ce soit dans la deuxième. », nous confie Benoît, qui interprète le concierge, responsable de l’aréna.