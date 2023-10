L'Aréna : Mariana Mazza trouve une distribution exemplaire pour l'accompagner dans cette nouvelle comédie

Noovo dévoile aujourd'hui la distribution complète de la comédie à sketchs L'aréna, qui atterrira dans nos écrans cet hiver.

On peut certainement parler d'une distribution exceptionnelle pour cette nouvelle série qui comptera 12 épisodes de 30 minutes.

L'aréna est une idée originale de Julien Pelletier, Sébastien Ravary et Nathalie Brigitte Bustos. La série est réalisée par Sébastien Gagné et les textes sont signés par un collectif d’autrices et d’auteurs renommés, chapeauté par Jean-François Provençal, Justine Philie et Julien Tapp à la script-édition.

Pour la distribution, Entourage et Bell Média ont repêché Benoît Brière pour le poste de gérant du pro-shop, Valérie Blais comme cantinière, ainsi que Sophie Cadieux et Eric Paulhus dans les rôles des jumeaux et ex-champions de patinage artistique.

Plusieurs comédiennes et comédiens se joignent également à eux pour former les couples qui fréquentent l’aréna : Mariana Mazza et Irdens Exantus, Phil Roy et Catherine St-Laurent, Catherine Chabot et Valérie Tellos, ainsi que Marc Beaupré et Leïla Thibeault Louchem.

Le synopsis de la série va comme suit : L’aréna est une comédie à sketches qui explore de manière comique, réaliste et parfois désarmante toutes les situations du quotidien, en suivant des personnages qui évoluent dans ce lieu emblématique bien de chez nous. Du banc des joueurs à la cantine en passant par la glace et, bien sûr, par les incontournables estrades, tous les prétextes sont bons pour se moquer de la vraie vie avec une pointe d’autodérision. Hockey, patinage artistique, frites trop grasses et Zamboni – tout y passe, même une faune de personnages attachants qui nous rappellent tous quelqu’un qu’on connaît… si ce n’est pas nous-mêmes.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir cette nouvelle proposition?