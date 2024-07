Entrevue : Chantal Fontaine aborde son retour dans un 1er rôle à la télé

En juin dernier, on apprenait que Chantal Fontaine et Jacques L'Heureux referaient équipe, après Virginie et Un lien familial, pour un nouveau projet que proposera Télé-Québec.

En effet, les deux comédiens ont décroché les premiers rôles de la série Qui a poussé Mélodie?, alors que Télé-Québec renoue avec la fiction pour adulte avec ce projet.

Croisée sur le tapis rouge de la première médiatique du documentaire Je suis : Céline Dion, Chantal Fontaine a bien voulu nous en dire un peu plus ce projet qui s'annonce audacieux.

« C'est Télé-Québec qui renoue avec la fiction pour adultes », indique la comédienne. « Mais, ça se passe dans une garderie, alors, on comprend que c'est un peu champ gauche (rires). Ça ne me manquera pas de rebondissements. C'est une proposition fort intéressante qui m'a énormément plu. »

Le synopsis de la série va comme suit : Quand Mélodie, une éducatrice de la garderie L’Académie des ratons, est victime d’une vilaine chute dans l’escalier, tout bascule. Sous la menace de voir leurs enfants expulsés de l’établissement si le coupable ne se dénonce pas lui-même, la panique s’empare des parents! Craignant de perdre leurs précieuses places en garderie – ce qui désorganiserait leur vie entière – ils se mettent à douter les uns des autres. Lorsqu’une enquêtrice débarque, une délirante valse de soupçons et de complots se met en place. Parce qu’au fond, n’est-ce pas plutôt les parents les véritables enfants de la garderie?

Chantal Fontaine interprètera la directrice de l'Académie des ratons, la garderie où se déroule l'incident.

Personnage sympathique? Peut-être pas si l'on se fie à la réponse de la comédienne à ce sujet : « Il faut peut-être qu'on apprenne à la connaître! »

Pour connaître la distribution complète du projet, c'est par ici.

Les tournages de cette nouvelle fiction, qui ne manque pas de piquer notre curiosité, auront lieu durant toute la période estivale.

La série sera offerte dans la programmation 2024-2025 de Télé-Québec. Les informations de diffusion seront divulguées ultérieurement.

Nous avions pu voir Chantal Fontaine récemment, dans la trilogie C'est comme ça que je t'aime dans laquelle elle a épaté dans le rôle excentrique de Jeannine. Pour sa part, Jacques L'Heureux a pu être vu dans Indéfendable, quotidienne dans laquelle il interprète de temps à autre le juge François Lamy.

Rappelons que, lors de la première du documentaire de Céline Dion, Chantal Fontaine était accompagnée de sa fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Voyez le magnifique duo mère-fille en photo ici.