Enfin une bonne nouvelle dans STAT!

On ne se mentira pas, depuis quelques semaines, les choses ne vont pas très bien dans STAT! Entre les patients qui ont été injectés par une substance inconnue (une histoire qui pourrait être inspirée de ce cas réel), le retour de Laurent Lamy, la rechute de Sophia, l'infection d'Emmanuelle, les problèmes judiciaires d'Éric et plus encore, les protagonistes de la quotidienne vivent beaucoup de problèmes en ce moment.

Pour la fin de la semaine, les téléspectateurs auront enfin droit à une bonne nouvelle, comme on peut le voir dans la nouvelle bande-annonce qui a été déposée sur les réseaux sociaux.

Dans celle-ci, on peut voir Emmanuelle (Suzanne Clément) enlacer joyeusement le psychiatre Antoine Diamond (Jean-Philippe Perras) dans les corridors de Saint-Vincent.

Que se passe-t-il? Il est facile de comprendre qu'Emmanuelle recevra enfin un diagnostic négatif à la bactérie résistante, ce pour quoi elle sera encline à se lancer dans les bras de la première personne qu'elle croisera dans les corridors de l'hôpital. La vie fait bien les choses, puisque l'élu sera le personnage de Jean-Philippe Perras!

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Dans celle-ci, on peut voir une nouvelle victime de la piqûre maudite faire son arrivée à l'hôpital, Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) poursuivre avec condescendance et Laurence Caron (Gabrielle Côté) dire à Daniel (Bruno Marcil) qu'elle connaît maintenant le sexe de leur bébé.

Malheureusement, il faudra patienter à jeudi pour voir la suite, car l'épisode de ce mercredi est annulé. Voyez les détails à ce sujet ici.

STAT se poursuit pour encore une semaine, à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Ici, le comédien Normand D'amour donnait des détails sur l'implication des comédiens dans le format annuel de la série, que nous pourrons voir l'automne prochain.