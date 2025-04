Pas de STAT ce mercredi soir : voici pourquoi

Radio-Canada annonce qu'en raison du Débat des chefs, l'épisode de STAT de ce mercredi 16 avril sera déplacé au lendemain.

Ainsi, il n'y aura pas de STAT ce soir, mais deux épisodes seront présentés jeudi entre 19 h et 20 h.

Infoman sera repoussé à 19 h 30 et L’épicerie, habituellement à 19 h 30 le mercredi, sera diffusée ce jeudi 17 avril à 20 h 30.

À noter que le Débat des Chefs débutera à 18 h mercredi soir. Dans l’œil du dragon et Bonsoir bonsoir! conservent leur plage horaire habituelle.

Notons que l'un des cas qui occupent les médecins de Saint-Vincent actuellement semble s'inspirer d'un cas réel survenu il y a trois ans. Lisez le tout ici.

Il ne reste plus que six épisodes avant la conclusion de cette saison qui marque aussi la fin de la version quotidienne de la série. Jeudi prochain, on vivra un petit deuil. 🥺