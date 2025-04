Ce cas réel aurait-il inspiré l'autrice de STAT pour cette nouvelle intrigue?

Dans STAT cette semaine, les médecins de l'urgence doivent soigner trois patients ayant été piqués dans des endroits publics avec une seringue contenant une substance inconnue qui leur donne notamment de violents spasmes musculaires et des difficultés respiratoires.

Cette histoire rappelle le phénomène des « piqûres sauvages », qui a fait les manchettes en 2022. En France notamment, des personnes se voyaient injecter du GHB, ou une autre substance (certains étaient aussi piqués avec un testeur de diabète), à leur insu avec des seringues. Le phénomène provenait des réseaux sociaux et consistait à piquer le plus de gens possible.

Aussi appelé « piqûre challenge », le phénomène aurait aussi fait des victimes au Québec, nommément au Festi-Plage, en Gaspésie.

Dans STAT, la substance injectée n'est manifestement pas du GHB, mais la manière d'approcher les victimes est la même. Le « piqueur » qui suit sa victime dans l'hôpital alors qu'elle est transportée aux soins intensifs à la fin de l'épisode de lundi est certainement alarmant. Les téléspectateurs s'inquiètent : l'individu osera-t-il piquer des membres du personnel?

Nous avons bien hâte de voir quelle sera la conclusion de cette intrigue. Quelle substance est injectée? Qui s'adonne à cette pratique et pourquoi? Chose certaine, c'est une trame captivante!

