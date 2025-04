Normand D'Amour apporte une précision quant à la nouvelle version de STAT

On sait vraiment très peu de choses sur la nouvelle version de STAT, qui passe du format quotidien à annuel dès l'automne.

Normand D'Amour était invité sur le plateau d'On va se le dire mercredi et il a mentionné que, sans surprise, son horaire – et celui des 13 acteurs principaux de la série – allait être écourté. En effet, plutôt que de tourner de juillet à mars, les comédiens seront sur le plateau de juillet à décembre. Donc, cette nouvelle mouture ne représente que trois mois de moins de tournage pour l'équipe, ce qui n'est pas un changement si important – du point de vue d'une non-initiée.

Sur le plateau de Sébastien Diaz, il a aussi été question des coiffures parfois assez élaborées du docteur St-Cyr. « Qui lui fait ça à l'hôpital ou dans sa vie? », demande l'animateur. L'acteur n'a pas de réponse à lui fournir, mais indique que ses styles capillaires sont choisis par lui et la coiffeuse de STAT. Il faut aussi savoir que les cheveux longs étaient une exigence de l'acteur au début de la série, puisqu'il tournait sur autre chose et avait besoin d'être raccord.

Normand a aussi mentionné que son personnage était le seul à ne pas avoir de maison. En effet, nous avons pu voir l'intérieur des demeures de tous les personnages, à l'exception de celle de Pascal. « J'espère que l'année prochaine, je vais avoir une maison », a-t-il dit.

Les tournages de la troisième saison de STAT sont maintenant terminés. Les acteurs sont donc en congé jusqu'au mois de juillet, où ils se lanceront dans une nouvelle aventure, un peu moins prenante.

STAT sera diffusé les mardis soirs à 20 h dès septembre.