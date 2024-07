Dumas : Voici ce qu'il faut savoir sur le personnage de Gildor Roy dans cette nouvelle série (Entrevue vidéo)

L'enthousiasme semble plutôt généralisé face à la réunion de Gildor Roy et de l'auteur Luc Dionne au petit écran. Le duo, qui se retrouve sur Dumas pour la première fois depuis l'iconique District 31, promet un scénario qui marquera les esprits dès le premier épisode. Lisez-en plus, ici.

C'est à ne pas s'y méprendre, même si on navigue toujours dans le domaine de l'enquête, on s'éloigne cette fois du milieu policier. Et dans la peau du personnage titre, Jean Dumas, Gildor Roy est à mille lieues du Commandant Chiasson (et de toute sa bonhomie).

Aux abords pas mal moins sympathiques, en entrevue lors d'une visite sur le plateau de tournage, le comédien nous le confirme : ce propriétaire d'entreprise et père de famille est plutôt... froid. Voyez ses explications dans l'entrevue vidéo attachée en entête de ce texte.

En effet, il raconte que le père de trois enfants, campés par Jason Roy-Léveillée, Jade Charbonneau et Lili Francke-Robitaille (découvrez de qui cette comédienne est la fille, ici), est loin d'être une figure paternelle inspirante. Bien qu'au début, la série tourne principalement autour des enquêtes pour nous mettre en contexte, on comprend que la vie personnelle complexe des personnages prendra rapidement sa part d'importance dans le scénario. L'aîné, qui pratique comme avocat au sein du cabinet, vivra beaucoup d'émotions amour-haine en lien avec cette relation complexe. Lisez-en plus dans cette entrevue avec le comédien qui fait un retour à l'écran.

Gildor Roy nous confiait s'inspirer de sa relation avec son propre père pour construire ce personnage de Dumas : « Moi, mon père m'a fait faire des affaires dans ma vie, il ne m'a jamais battu tout ça, puis je pense que j'ai été aimé, mais c'était l'époque où quand ton père disait "Non, fais ça parce que ça va te servir plus tard", tu le faisais, et il avait raison. Il y a un peu de ça en Jean Dumas. C'est un monsieur d'un certain âge qui trouve que son fils prend des raccourcis ». Retrouvez l'intégralité de ses confidences dans cet autre texte.

Si vous êtes curieux d'entendre une première réplique, il en lance une dans la peau de son personnage à la fin de l'entrevue vidéo ci-haut. En expliquant le contexte de cette réplique, échangée avec le personnage de Sophie, le comédien en a d'ailleurs profité pour lancer quelques fleurs à celle qui interprète cette enquêtrice en question, Marie-Lyne Joncas. Retrouvez les détails sur son personnage dans cet autre texte.

Dumas, dès le lundi 9 septembre à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.