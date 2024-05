La fille de Martine Francke et André Robitaille décroche un rôle important à la télévision

Déjà à 7 ans, Lili Francke-Robitaille suppliait ses parents de tenter sa chance comme comédienne. Sa persévérance intarissable a finalement eu raison d'André Robitaille et de Martine Francke, puisque la jeune femme, aujourd'hui âgée de 20 ans, est déjà dotée d'un curriculum vitae qui ne fait que s'allonger. Après des apparitions dans 30 vies, Mémoires vives, District 31 et Indéfendable entre autres, cette fois, l’actrice s'apprête à camper son rôle le plus important en carrière.

En entrevue, elle nous confie se sentir à sa place dans le domaine.

À l'âge de 15 ans, 14-15 ans, je me suis plus remise en question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou si c'est parce que j'ai été biaisée par le fait que j'ai grandi là-dedans? J'ai pris du recul sur tout ça. Avec les années qui ont passé dernièrement, je me suis permis d'explorer, d'essayer autre chose. Je me suis rendue compte que c'était là, ma place. Et que c'était ça que je voulais. Pas à cause de mes parents, mais pour moi, qui je suis.

Elle interprètera cette fois le rôle de Charlie, la fille de Jean Dumas (Gildor Roy) dans la série Dumas, un nouveau projet de Luc Dionne. Dans cette fiction, qui navigue dans un univers d'enquêtes et d'eaux troubles, la vie familiale complexe du personnage principal sera mise en avant-plan.

« J'ai plus de responsabilités, donc je sais que l'approche va être différente. Ça fait que je suis dans une totale découverte. Je suis encore en train d'apprendre, je suis toute jeune, ça fait que c'est sûr qu'il y a de la pression. Mais je te dirais que je suis vraiment plus dans l'excitation depuis le début. J'ai comme un bon "feeling", je suis juste bien, puis ils sont gentils! »

Le personnage de Charlie est la benjamine de la fratrie et, selon Lili, « (...) elle est forte. C'est celle qui doit supporter tous les drames familiaux qui se passent. Ça retombe un peu sur ses épaules. C’est comme le pilier familial. Ça fait que c'est intéressant pour moi de toucher à ça. Il y a beaucoup de maturité, une grande sagesse, mais je pense qu'elle a besoin de se retrouver là-dedans, puis de trouver de l'amour qu'elle cherche avec ses parents, ses frères et sœurs. »

Ce sera la toute première fois qu'elle partagera l'écran avec la comédienne Jade Charbonneau, qui interprète sa cadette ainsi qu'Isabel Richer, dans le rôle de sa mère. Le casting est impressionnant, puisque comme la jeune femme nous le mentionnait, la ressemblance entre leurs traits, une fois côte à côte, est frappante.

Prenant ce nouveau mandat bien au sérieux, Lili affirme se préparer en lisant attentivement l'ensemble des scènes : « C'est important pour moi pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre l'univers. Puis après ça, je vais faire plus du travail d'introspection aussi sur moi pour trouver des liens, puis bâtir un peu plus l'univers de Charlie en soi. J'ai des informations avec les textes, mais reste qu'il faut que j'y apporte ma touche, puis ma couleur, tout en respectant ce qui est déjà dirigé. »

Chose certaine, nous n'avons pas terminé d'entendre parler de cette jeune femme, dont la maturité est immanente et le talent, indéniable.

Dumas sera diffusé l'automne prochain sur ICI Télé.