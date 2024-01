La deuxième moitié de la saison de STAT repartira sur les chapeaux de roues dès le 8 janvier sur ICI Télé, alors que l'autrice Marie-Andrée Labbé nous a concocté des épisodes hautement divertissants et particulièrement émouvants. Nous avons eu la chance de visionner la première semaine, et nous pouvons d'ores et déjà vous promettre que personne ne tombera dans l'ennui en la regardant.

Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, la situation critique dans laquelle se retrouve le préposé Éric Perron occupera la majorité de la semaine. Celui-ci a été contaminé à la ricine au contact d'une patiente. Sans le traitement expérimental de l'armée, il risque de mourir. Arrivés en Ontario pour le traitement, Éric et Emmanuelle (Suzanne Clément) se frappent à un mur de procédures et de protocoles. Les choses pressent pourtant. Qu'arrivera-t-il du bon Éric, qui fait battre le coeur des Québécois? Dans ce rôle, Stéphane Rousseau montre tout l'éventail de ses talents et s'avère particulièrement bouleversant. Sachez aussi que dans un rôle où on ne l'attendait pas, vous retrouverez un comédien que vous n'avez pas vu depuis un moment dans notre petit écran.

Également dans le registre émouvant, on retrouve Daniel et Isabelle (Geneviève Schmidt), qui vivent les contrecoups de l'infidélité de celui-ci. Évidemment, le talent de Bruno Marcil n'est franchement plus à prouver depuis Mégantic, mais sachez que celui-ci se montre bouleversant dans la peau de celui qui a commis une grave erreur. Le couple se donnera-t-il une autre chance? Isabelle garde toujours secrète sa propre infidélité, qui pourrait vraiment tout faire basculer. Est-ce que cette information finira par sortir éventuellement?

Pendant ce temps, Philippe Dupéré (Patrick Labbé) traverse des moments difficiles. Il recevra l'appui d'une personne sur laquelle il ne pensait pas pouvoir compter. Cela arrive avec une nouvelle franchement bonne pour tous ceux et celles qui étaient irrités par un certain personnage déplaisant. Nous n'en dirons pas plus! De son côté, Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) souhaite avoir des réponses concernant son père, mais les informations qui arrivent ne sont pas celles qu'il espérait. Par contre, la patiente qui a perdu son don de voyance (Marie-France Marcotte) a eu le temps d'analyser le futur de Jacob et ce qu'elle a vu pourrait compliquer les choses. Retrouvera-t-elle ses pouvoirs pour poursuivre les ravages? Des développements sont aussi à prévoir pour Monsieur Pilulier, qui sort de son mutisme.

Du côté de la direction, la relation naissante entre Pascal St-Cyr et Claude Coupal (Normand D'Amour et Caroline Néron) est plus compliquée qu'on l'espérait. Il faut préserver les apparences et ce n'est pas une mince tâche, comme la chimie entre ces deux-là est bouillante. C'est à suivre.

Enfin, la semaine se termine sur un énorme punch, que nous n'avions pas vu venir du tout, et qui en laissera plus d'un pantois. Préparez-vous!

C'est à voir, dès le lundi 8 janvier à 19 h sur ICI Télé.