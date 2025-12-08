Des inquiétudes concernant la finale de mi-saison d'Indéfendable

Alors que la finale de mi-saison d'Indéfendable approche à grands pas, les inquiétudes montent chez les téléspectateurs, qui craignent pour deux personnages bien-aimés, qui seront au coeur des dernières images présentées avant la pause des fêtes.

D'un côté, Me Lapointe se retrouve en bien mauvaise posture avec sa santé, et les internautes sont nombreux à témoigner de leur affection pour le personnage et son comédien, Michel Laperrière, devenu le grand chouchou de la quotidienne juridique, pour toutes les bonnes raisons. En effet, le comédien a rendu son personnage hautement attendrissant, s'imposant comme le pilier de la série. Ne vous en faites pas trop, Me Lapointe sera de retour en janvier!

C'est toutefois vers un autre personnage fort apprécié que les inquiétudes se tournent, alors que l'autrice Izabel Chevrier a choisi de mettre Claude Gagnon, cette sympathique détective privée, dans la mire pour son dernier épisode avant les fêtes.

On peut lire dans le synopsis : « Claude ne semble pas aller du tout ». Qu'en est-il réellement? Cette petite phrase mystérieuse, placée à la toute fin du synopsis de l'épisode de jeudi, est sans doute lourde de sens et l'on comprend déjà qu'il faudra attendre en janvier pour savoir si l'on retrouvera notre Claude Gagnon nationale à l'écran. On se croise évidemment les doigts!

Depuis son arrivée dans la série, la comédienne Nathalie Madore a pris tout le monde par surprise, en rendant son personnage irrésistible. "L'attachiante" détective à la langue déliée s'immisce maintenant dans toutes les intrigues, pour notre plus grand bonheur. On ose croire que l'autrice connaît l'attachement du public pour ce personnage et son interprète, comme pour celui de Michel Laperrière, et qu'elle ne s'en débarrassera pas avec un vilain virus, mais... les inquiétudes sont là!

Lisez ici tout ce qu'on peut vous dire sur les quatre prochains épisodes.

Par ailleurs, la cause à l'honneur cette semaine, celle d'une femme qui a contracté une maladie transmise sexuellement, intrigue particulièrement. Elle est inspirée d'un cas véridique qui a fait le tour du monde dans la dernière année. Le coupable n'est peut-être pas celui que l'on pense...

Indéfendable fera en retour en ondes le 5 janvier à TVA et sur TVA+.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver, pour ne rien manquer de vos émissions préférées.