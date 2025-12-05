Indéfendable : Et si le vilain n'était pas celui qu'on croit?

On sait que la cause de Martine Brodeur (Maude Guérin) est librement inspirée de l'affaire des viols de Mazan, qui a fait tout un tollé en France ces dernières années. On vous donne plus de détails sur cette histoire horrible ici.

On s'imagine que, comme dans le cas original, c'est le mari qui a orchestré les faits troublants, mais, dans Indéfendable, ce serait différent.

ATTENTION! CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS. SI VOUS NE VOULEZ PAS TROP EN SAVOIR SUR LA SUITE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

Bien que le mari de Martine, Serge Duclos (Henri Chassé), trompe allègrement sa femme, ce ne serait pas lui le responsable de son infection sexuellement transmissible.

Effectivement, ce sera plutôt Patrice Brodeur Duclos (Félix-Antoine Cantin), le fils de Martine, qui requerra les services du Cabinet Lapointe-McDonald-Nolin pour « avoir orchestré un crime d’une violence extrême envers sa propre mère ».

Cette cause ébranle les convictions de Kim et Léo. Ce dernier vivra de grands questionnements moraux qui remettront en cause son professionnalisme.

La santé de Lapointe

Aussi, sachez que Me Lapointe (Michel Laperrière) sera de retour au cabinet en janvier. Il s'occupera de la cause de Jacob Fayard, un jeune homme au cœur d’une affaire sordide.

Ainsi, n'ayez crainte, il survivra à ses soucis de santé qui l'ont cloué à un lit d'hôpital pendant quelque temps. Sa santé restera fragile et on peut s'imaginer qu'il sera fortement encouragé par son entourage de ne plus être aussi investi au bureau. Peut-on croire qu'il prendra sa retraite? À suivre!