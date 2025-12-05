Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Indéfendable : Et si le vilain n'était pas celui qu'on croit?

Les apparences sont parfois trompeuses.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

On sait que la cause de Martine Brodeur (Maude Guérin) est librement inspirée de l'affaire des viols de Mazan, qui a fait tout un tollé en France ces dernières années. On vous donne plus de détails sur cette histoire horrible ici.

On s'imagine que, comme dans le cas original, c'est le mari qui a orchestré les faits troublants, mais, dans Indéfendable, ce serait différent.

ATTENTION! CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS. SI VOUS NE VOULEZ PAS TROP EN SAVOIR SUR LA SUITE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

Bien que le mari de Martine, Serge Duclos (Henri Chassé), trompe allègrement sa femme, ce ne serait pas lui le responsable de son infection sexuellement transmissible.

Effectivement, ce sera plutôt Patrice Brodeur Duclos (Félix-Antoine Cantin), le fils de Martine, qui requerra les services du Cabinet Lapointe-McDonald-Nolin pour « avoir orchestré un crime d’une violence extrême envers sa propre mère ».

Cette cause ébranle les convictions de Kim et Léo. Ce dernier vivra de grands questionnements moraux qui remettront en cause son professionnalisme. 

La santé de Lapointe

Aussi, sachez que Me Lapointe (Michel Laperrière) sera de retour au cabinet en janvier. Il s'occupera de la cause de Jacob Fayard, un jeune homme au cœur d’une affaire sordide.

Ainsi, n'ayez crainte, il survivra à ses soucis de santé qui l'ont cloué à un lit d'hôpital pendant quelque temps. Sa santé restera fragile et on peut s'imaginer qu'il sera fortement encouragé par son entourage de ne plus être aussi investi au bureau. Peut-on croire qu'il prendra sa retraite? À suivre!

Mentionné dans cet article

Indéfendable
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09