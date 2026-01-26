Découvrez tous les invités de l'édition spéciale de Tout le monde en parle du 1er février

Ce dimanche 1er février, toute l'équipe de Tout le monde en parle vous a préparé une édition spéciale, qui permettra en retour en arrière en 2006, en compagnie de l'animateur Guy A. Lepage et de son fou du roi invité, Martin Matte.

L'émission, préenregistrée le 13 janvier dernier, rassemblera autour de la table des personnalités de tous les horizons, pour qui l'année 2006 était marquante. Les voici :

En 2006 à la télévision, Anne Dorval nous faisait rire dans Le cœur a ses raisons, le duo Claude Legault et Julie Perreault brillait dans Minuit, le soir, et on découvrait Maripier Morin dans Occupation Double.

Sur le plan politique, les conservateurs de Stephen Harper prenaient le pouvoir et le parti Québec solidaire voyait le jour. Pour en parler, on reçoit les analystes Chantal Hébert et Michel C. Auger, ainsi que l'ex-ministre conservateur Michael Fortier et la cofondatrice de Québec solidaire, Françoise David.

Côté sport, on revient sur les exploits des joueurs de baseball Russell Martin et Éric Gagné, et de Georges St-Pierre qui est devenu champion du monde de l'UFC en 2006.

Pour aborder la tragédie de Dawson, on s’entretient avec Louise de Sousa, mère d'Anastasia de Sousa, Hayder Kadhim, survivant de la tragédie, Richard Filion, ex-directeur général de Dawson et le policier retraité Stéphane Wall, analyste spécialisé en usage judicieux de la force.

Finalement, sur la scène musicale, Pierre Lapointe, Jeff Stinco (Simple Plan), Simon Proulx (Les Trois Accords) et Stéphane Archambault (Mes Aïeux) vivaient en 2006 des succès populaires qui ont marqué leurs carrières.

Serez-vous de la partie pour un petit retour dans le passé nostalgique?

Tout le monde en parle… de 2006, à ne pas manquer ce dimanche 1er février à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

À noter que l’émission fera ensuite relâche pendant les Jeux olympiques d'hiver, et sera de retour en direct le dimanche 1er mars.