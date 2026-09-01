Découvrez nos photos du lancement de la programmation de Radio-Canada 2026-2027

Lundi soir avait lieu à Montréal le lancement officiel de la programmation 2026-2027 des chaînes de Radio-Canada.

Une centaine d'artistes étaient rassemblés dans le hall de la maison-mère de Radio-Canada afin de faire la promotion de leurs émissions à venir.

Des gens du public ont eu la chance de participer à l'évènement et de prendre des photos avec leurs artistes favoris.

Les membres de la distribution des plus importantes fictions d'ICI Télé y étaient, à commencer par l'équipe d'Antigang, celle de STAT, de Dumas, de Temps de chien, de L'oeil du cyclone ainsi que plusieurs acteurs de la nouvelle production Sur le fil.

Du côté des variétés, les animateurs de François Morency, France Beaudoin, Jean-René Dufort et André Robitaille ont fièrement représenté leurs projets respectifs.

À noter que ce dernier a posé avec sa fille Lili Francke Robitaille, qu'on peut voir dans Dumas.

Nous avons aussi croisé Catherine St-Laurent, qui animera bientôt Faire bombance, une nouvelle émission dans laquelle elle conviera des passionnés de gastronomie à cuisiner avec elle, ainsi que Pierre Hébert, qui nous a parlé des thématiques spéciales aux Petits tannants cet hiver. À voir ici.

Voyez toutes nos photos au bas de l'article.