Ces enfants de vedettes joueront aux Petits tannants cet hiver

Depuis la première saison qu'on attend avec impatience cette émission spéciale des Petits tannants avec des enfants de vedettes. Voilà que nous apprenons que c'est au cours de cette sixième mouture qu'ICI Télé présentera enfin cette thématique tant espérée.

Chaque couple de vedettes choisies par la production a deux enfants. Comme dans les trois cas, on retrouve un enfant d'environ 6 ans, on peut penser que c'est lui ou elle qui participera aux défis de Pierre Hébert cet hiver.

Découvrez des photos des familles participantes ci-dessous.

Le texte se poursuit sous les images.

Sam (8 ans) et Eva (5 ans et demi), les enfants de Pascal Morrissette et Julie Ringuette.