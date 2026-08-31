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Ces enfants de vedettes joueront aux Petits tannants cet hiver

Découvrez des photos de ces petits tannants.

Image de l'article Ces enfants de vedettes joueront aux «Petits tannants» cet hiver
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Depuis la première saison qu'on attend avec impatience cette émission spéciale des Petits tannants avec des enfants de vedettes. Voilà que nous apprenons que c'est au cours de cette sixième mouture qu'ICI Télé présentera enfin cette thématique tant espérée.

Chaque couple de vedettes choisies par la production a deux enfants. Comme dans les trois cas, on retrouve un enfant d'environ 6 ans, on peut penser que c'est lui ou elle qui participera aux défis de Pierre Hébert cet hiver.

Découvrez des photos des familles participantes ci-dessous.

Le texte se poursuit sous les images.

Sam (8 ans) et Eva (5 ans et demi), les enfants de Pascal Morrissette et Julie Ringuette.

Léon (8 ans) et Agathe (6 ans), les enfants de Bryan Audet et Véronique Claveau.

Abraham (10 ans) et Milan (6 ans), les enfants de Robin-Joël Cool et Viviane Audet.

À noter que des thématiques « nostalgie des années 80-90 » et « univers country » sont aussi attendues la saison prochaine aux Petits tannants.

À ne pas manquer, en janvier 2027!

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