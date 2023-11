Découvrez en primeur la prochaine cause dans Indéfendable : Benoît Brière s'illustre

Vous assisterez très bientôt à la conclusion du procès d'Élaine Voyer dans Indéfendable, cette femme interprétée par Marie Turgeon dont l'implication dans l'assassinat de son mari est pour le moins nébuleuse. Coupable ou non?

Ce faisant, une nouvelle cause débutera et celle-ci ne manque pas d'intérêt, d'autant plus qu'elle réunit à l'écran un comédien émérite et une talentueuse comédienne qu'on retrouvera avec plaisir, après quelques années d'absence au petit écran : Benoît Brière et Ingrid Falaise.

Nous avons eu l'occasion de discuter de cette nouvelle cause avec le producteur Charles Lafortune, un peu plus tôt cette saison, de même que deux des comédiens principaux de la quotidienne, Sébastien Delorme et Anne-Élisabeth Bossé. Voici ce que nous avons pu savoir sur cette nouvelle intrigue.

« Les gens vont redécouvrir Ingrid Falaise », indique d'abord Charles Lafortune. « C'est dans un climat familial toxique. Les enfants, ça ne va pas bien. C'est ultra-religieux, avec un père pasteur. Benoît est hallucinant! »

Il poursuit : « Tu vas voir, on ne saura pas sur quel pied danser avec le personnage de Benoît Brière. Est-ce qu'il l'a fait ou non? D'ailleurs, je pense que le plaisir de ce show-là, c'est ça! »