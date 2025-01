Décès de son personnage dans STAT : Patrick Labbé a reçu du soutien inattendu de cet acteur

Dans le cadre d'une entrevue que nous réalisions cette semaine avec le comédien Patrick Labbé, à la suite du décès tragique de son personnage dans STAT, le comédien nous expliquait avoir eu une source de réconfort inattendue le soir de la diffusion de l'épisode fatidique.

En effet, le comédien Sébastien Delorme lui a téléphoné pour lui offrir son soutien.

On se souviendra que le personnage de Sébastien Delorme dans District 31, le populaire Stéphane "Poupou" Pouliot, avait connu un sort similaire en étant assassiné dans un entrepôt au détour d'un mandat policier. Au lendemain de l'épisode fatidique, nous avions parlé au comédien qui était, alors, très émotif.

C'était aussi le cas de Patrick Labbé dans notre entrevue à lire ici.

« Il m'a rassuré », nous indiquait-il, candide. « Lui aussi, 4-5 ans plus tard, se pose encore des questions sur la mort de son personnage. »

Il poursuit : « Ça m'a fait du bien de lui parler. Lui et moi, on se connaît depuis très longtemps. Nos pères respectifs travaillaient ensemble. Donc on se connaît depuis un bout et on a travaillé ensemble. » En effet, Patrick Labbé aussi a joué un rôle marquant dans District 31, en devenant Laurent Cloutier, lui aussi décédé subitement.

Il conclut en disant : « C'était de la belle confrérie, le geste qu'il a posé hier, le temps qu'il a pris pour me parler... »

Par ailleurs, la comédienne Suzanne Clément, qui incarne Emmanuelle St-Cyr dans STAT, lui a aussi envoyé un message texte cette semaine : « C'est un texto qui était réconfortant, qui se voulait amical, qui se voulait respectueux. »

STAT et Indéfendable se poursuivent, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada et TVA respectivement.