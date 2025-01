C'est CE comédien qui va remplacer Philipe Dupéré dans STAT

Alors que nous sommes toujours sous le choc du décès de Philippe Dupéré dans STAT, La Presse annonce aujourd'hui l'identité de son remplaçant à Saint-Vincent.

Comme on s'en doutait, un hôpital ne peut se priver d'avoir un psychiatre parmi ses membres. Hugo Dumas a réussi à obtenir cette information.

C'est donc nul autre que Jean-Philippe Perras (voir sa photo ici) qui prendra la relève.

Il interprètera le médecin Antoine Diamond.

Ce comédien est maintenant bien connu et apprécié des téléspectateurs et téléspectatrices, surtout depuis son travail dans les séries Nuit Blanche et L'Empereur.

Ce sera donc un bonheur de le retrouver là!

Pas plus tard qu'hier, Patrick Labbé nous offrait une entrevue émouvante sur la fin de son mandat dans la quotidienne, un énorme pincement au coeur pour lui. C'est à lire juste ici.

Plus tard dans la journée, celui-ci a dû publier des excuses adressées à l'autrice et la productrice de la série. Voyez pourquoi ici.

Par ailleurs, ce sera un hiver très chargé pour Jean-Philippe Perras, qui sera aussi parmi les participants de la nouvelle saison de Zénith. Il n'a pas fini de nous épater celui-là!