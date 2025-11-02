De gros noms pour les retrouvailles des comédiens de L'Auberge du chien noir

Décidément, la télé québécoise a le coeur à la fête pour son patrimoine! En effet, ces derniers temps, nous avons eu droit à de multiples retrouvailles des comédiens issus de plusieurs séries grandement appréciées des téléspectateurs.

Et pour cause, la production des Enfants de la télé capte la fibre de notre intérêt pour la télé d'autrefois, avec plusieurs épisodes spéciaux. Récemment, ce sont d'ailleurs les fans de la série Lance et compte qui ont eu une bonne nouvelle en ce sens. Les détails ici. Prochainement, une autre série d'anthologie aura droit au même traitement, en voyant se réunir autour de la table d'André Robitaille et de Mélanie Maynard les comédiens de la série L'Auberge du chien noir.

Diffusée entre 2003 et 2017, l'émission - et ses 15 saisons - aura réuni des millions de Québécois devant leur écran, curieux de découvrir chaque semaine les aléas de Marc Trudeau (Vincent Gratton), qui doit du jour au lendemain jongler avec une nouvelle réalité, celui d'aubergiste.

Pour célébrer le parcours et la renommée jalonnée de succès de cette série, une grande partie de la distribution sera présente pour se remémorer des souvenirs, dont les comédiens principaux, Vincent Gratton et Josée Deschênes, Roger Léger, Renaud Paradis, François L'Écuyer, Claude Prégent et Brigitte Lafleur. Évidemment, on nous promet tout un arsenal de surprises et d'invités spéciaux.

Chose certaine, il sera intéressant de revoir certains visages qui se font désormais plus rares dans nos télés!

Puis, parmi les autres émissions spéciales qui seront prochainement diffusées aux Enfants de la télé, mentionnons une spéciale « Sophie », avec Sophie Clément, Sophie Fouron et Sophie Cadieux. Nous aurons également droit, au cours des prochaines semaines, à une émission spéciale qui plaira aux amateurs des séries policières (découvrez les invités ici), sans parler des têtes d'affiche que seront Élise Guilbault et Michel Barrette. Autant avouer que nous serons servis!

Les enfants de la télé est diffusé le mercredi à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.