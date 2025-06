D'anciens candidats de Survivor Québec se réunissent pour une occasion spéciale

Ce samedi, Audrey Morissette, l'une des participantes de la seconde saison de Survivor Québec, a partagé sur sa page Instagram une série de courtes vidéos dans lesquelles on peut la voir s'adonner à quelques activités sportives... et pas avec n'importe qui! En effet, on la voit entourée d'autres anciens participants de la populaire téléréalité de Noovo, issus des deux premières éditions.

Ceux-ci participent en réalité à l'Interlaker 2025, une compétition qu'organisent annuellement André Savard et sa conjointe Kim. Pour une deuxième année consécutive, celui-ci a ainsi décidé d'inviter ses amis insulaires dans son patelin à Entrelacs, pour une série d'épreuves rappelant les Olympiques. On peut y voir des joueurs de la première et deuxième saison de Survivor Québec prendre part aux festivités, dont Nicolas, Olivier, Raphaël, Florence, Rick, Nabil, Joël, Maryse, Martin, Ghyslain, Déborah et Sébastien.

Voyez des photos ci-dessous.