Les Traîtres : Voici ce que Audrey a fait de son gain en argent

Lundi soir, c'est Audrey et Kaven qui ont remporté le prix de 71 000 $ aux Traîtres. Une victoire des fidèles complètement inattendue, considérant la domination des traîtres(ses) tout au long de la partie.

Ainsi, les deux vainqueurs sont repartis avec un montant de 35 500 $ chacun. Elle affirme que l'argent est allé entièrement dans la rénovation de sa salle de bain. Voyez d'ailleurs des images au bas de l'article.

Audrey nous confie également qu'elle ne voulait pas être désignée comme traître au départ, au contraire de ce qu'on aurait pu croire.

« Étant donné que j'étais la seule participante qui arrivait avec une énorme cible dans le dos - parce que j'étais la seule qui arrivait d'une autre réalité [Survivor Québec] -, [...] c'était évident pour moi que je devais commencer comme fidèle, parce que si, en plus, je commençais comme traître, c'est sûr qu'on augmentait le un niveau de difficulté. Quand tu joues en fidèle, tu n'as rien à cacher. Mais mon idéal, c'était éventuellement de me faire recruter plus tard dans le jeu comme traître, mais au début, de commencer comme fidèle pour être capable de me laisser une chance, de me frayer un chemin en début de jeu et de ne pas me faire éliminer en partant. »

Elle ajoute : « Par contre, si j'étais arrivée dans un cast avec d'autres personnes qui venaient de d'autres réalités, comme Big Brother ou Survivor, là, c'est sûr que j'aurais aimé jouer le jeu comme traître, parce que, premièrement, tu as vraiment plus de chances de gagner ce jeu-là. Il est beaucoup plus facile à jouer parce que tu n'as pas la chance de te faire tuer chaque nuit, tandis que les fidèles, tu peux te faire bannir à la table ronde, puis tu peux te faire tuer la nuit. C'est vraiment plus difficile. Puis c'est le fun aussi d'être en contrôle du jeu, des informations. »

Audrey s'est aussi exprimée sur les réactions du public face à son jeu. Voyez ce qu'elle avait à dire ici.