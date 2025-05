Audrey Morissette rêve de participer à cette autre téléréalité québécoise

Audrey Morissette a su briller dans deux populaires téléréalités québécoises, d'abord dans Survivor Québec, puis tout récemment dans Les traîtres.

Son rôle de vilaine n'a laissé personne indifférent. Elle nous expliquait d'ailleurs pourquoi assumer ce personnage était important pour elle : lisez le tout ici.

Pour Audrey, le règne de la vilaine n'est pas complet. Elle aimerait beaucoup faire partie du casting d'une prochaine mouture de Big Brother Célébrités.

Bien, c'est sûr que, pour faire le tour du chapeau, j'aimerais ça participer à Big Brother, qui est le jeu ultime de stratégie, d'alliance, qui est très différent aussi des Traîtres qui sont en mode express.

« Avec Big Brother, on revient plus dans une formule de long terme. Tu dois adapter ton jeu en fonction de ça. Big Brother, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup », dit-elle.

Ce ne serait pas la première fois qu'une vedette de téléréalité participerait à Big Brother Célébrités. Kevin Lapierre d'Occupation Double avait fait partie de la première mouture en 2021.

On prie pour qu'Audrey soit de la sixième saison de BBC. Une vilaine assumée et décomplexée qui ose faire de gros coups et qui n'a pas peur de ce que les téléspectateurs écriront sur les réseaux sociaux donnerait assurément de la bonne télé! Go Audrey!