Chanteurs masqués : Un duo iconique de la télé cause la surprise totale

Les duels débutaient ce dimanche à Chanteurs masqués et le moins qu'on puisse dire, c'est que la production n'a pas lésiné sur les moyens pour nous surprendre et nous offrir de belles performances.

Par ailleurs, l'un des costumes les plus surprenants de la saison, le Chameau, tenaillait notre esprit depuis sa première performance, la semaine dernière. Celui-ci a malheureusement dû plier bagage ce soir, au terme d'un duel avec le mystérieux Monsieur Cornichon. Si, en interprétant « Seulement qu'une aventure » d'Offenbach, les téléspectateurs croyaient que Joël Legendre et Élyse Marquis, Anne Dorval et Francis Reddy ou encore Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin s’y trouvaient, il est clair que le Québec au grand complet s'est fourvoyé.

S'il s'agissait bel et bien d'un duo, jamais nous n'aurions pensé que Bibi et Geneviève s'y cachaient! Sophie Dansereau, de son vrai nom, était accompagnée par le marionnettiste Michel Ledoux, qui oeuvre dans le domaine depuis une quarantaine d'années.

« Merci pour le privilège, parce qu'on sent que le public a un engouement pour nos personnages » a avoué l'artiste.

Sur le plateau, la surprise était totale. Sam Breton était d'ailleurs particulièrement ému, car l'émission homonyme de Bibi était diffusée pendant sa jeunesse. La série, qui a mis la célèbre marionnette en vedette de 1988 à 1993, réunissait plus d'un million de fans rivés devant leur écran. C'est dire l'engouement!

Étant donné que le Chameau réunissait deux personnes dans le même costume, il va sans dire que la logistique à l'intérieur du costume était ardue à gérer. Sophie a révélé :

« Je ne voyais que les pieds de Michel. J'avais l'impression d'être à colin-maillard! [...] Je ne savais même plus comment je m'appelais! »

Voyez une photo au bas de cet article.

Ce fut un réel plaisir de revoir ce duo à l'écran, qui a fait une apparition ensemble pour une rare fois. On les remercie de s'être prêtés au jeu!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h, sur les ondes de TVA.