Voici les prédictions du public de tous les chanteurs masqués de la 5e saison

C'est ce dimanche qu'on nous présentait la toute dernière salve de candidats de la 5e saison de Chanteurs masqués. On peut d'emblée affirmer qu'il s'agit d'une édition encore plus relevée que les précédentes, avec des numéros qui détonnent autant qu'ils étonnent. À l'aube de la seconde partie de la compétition, les duels, nous nous sommes amusés à répertorier les théories et prédictions des téléspectateurs parmi les plus plausibles, concernant les 12 chanteurs masqués encore dans la compétition. S'avéreront-elles juste au fur et à mesure que les personnalités costumées seront démasquées? Cari-Belle, la première candidate de la saison, en aura ébloui plusieurs avec son interprétation de « Hero », de Mariah Carey. Certains croient qu'il s'agit de Rafaëlle Roy, Marilou ou encore Natasha St-Pier. Lors du même épisode, Germaine Pigeon, qui a entonné la chanson-thème des Belles-soeurs, pourrait bien être Pierrette Robitaille ou Marie-Lise Pilote, de l'avis de certains internautes.

Axel L'Axoltl, de son côté, avec sa bouille de créature marine foncièrement attachante, voit les hypothèses alterner entre Sylvie Moreau, Michèle Richard et France Castel.

En outre, le premier épisode de la saison s'était terminé, on s'en souvient, sur l'incroyable prestation de la Sorcière. Tout en puissance sur un classique d'Evanescence, il se pourrait bien que Véronique Claveau ou encore Laurence Jalbert s'y cachent, deux personnalités ayant déjà participé à l'émission par le passé. Une telle éventualité est bel et bien possible, car, rappelons-le, l'un des costumés de la saison est justement issu d'une saison précédente... Parmi les autres concurrents de cette 5e édition de Chanteurs masqués, notons l'effrayant Cyclope, le conquérant Na-Poulet-On et la Tigresse de l'espace. De l'avis du public, ce sont respectivement Pierre Lapointe, Bernard Fortin et Caroline Néron qui se trouvent derrière ces costumes. Et Renardo, avec sa performance de feu sur « I See Red »? Tant pour nous que pour les téléspectateurs, il ne fait aucun doute : il s'agit de l'ex-académicien William Cloutier.

Et les nouveaux venus, dévoilés ce dimanche? Pour l'Étoile filante, les avis tergiversent entre Julie Ringuette, Éléonore Lagacé et Émily Bégin. Sa prestation stellaire de « Take a Chance on Me », « Hung Up » et « Gimme! Gimme! Gimme! » aura sans contredit électrifié le plateau. Puis, sur « Rêver mieux », le duo à l'intérieur du Chameau a grandement fait jaser. Plusieurs émettent l'hypothèse que Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost, alias Passe-Carreau et Passe-Montagne, s'y cacheraient, ou bien Anne Dorval et Francis Reddy.

Quant à lui, le Monsieur Cornichon, avec sa voix rauque, suave et carverneuse, pourrait bien camoufler l'identité de l'humoriste Laurent Paquin ou Robert Charlebois. Enfin, pour beaucoup, le Cardinal, d'une prestance religieuse et déroutante sur « Ameno » et « All By Myself », cacherait en réalité Bruno Pelletier, voire Christian Marc Gendron. Chose certaine, c'est un registre de feu pour le dernier candidat de la saison! Quelles sont vos propres prédictions? Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.