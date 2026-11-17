Récemment, nous avons eu la chance de nous entretenir avec la coautrice d'Indéfendable, Annie Langlois, qui travaille en collaboration avec Izabel Chevrier.

Celle-ci nous a parlé de certains des nouveaux personnages que nous rencontrerons l'hiver prochain dans la quotidienne.

L'un d'entre eux sera d'ailleurs interprété par Marc Dupré. Apprenez-en plus ici.

Une autre vedette de la chanson au Québec viendra personnifier la cousine de Kim (Julie Trépanier). Tous les détails ici.

Annie nous a également révélé que l'actrice Macha Grenon sera de passage dans la série vers la fin de la saison.

C'est un personnage très mystérieux qui va avoir une relation avec André, pas du tout amoureuse, mais comme une relation très particulière, comme s'ils se comprenaient ces deux-là, très poétique.

Elle ajoute : « C'est un très beau personnage qu'on a eu à écrire. Ça fait une relation très différente de ce qu'on a vu. »

À noter que son personnage sera accusée de meurtre au premier degré.

L'autrice nous confie également que, cet hiver, nous retrouverons le fameux Boulet [photos ici]. « Rappelons-nous que Léo lui en doit une parce que c'est grâce au Boulet et à l'opération Mister Big qu'il est sorti de prison. Il lui en doit une, mais à quel prix? ».

Voyez ici quand sera diffusé le dernier épisode d'Indéfendable avant la pause des fêtes.

D'ici là, la quotidienne se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.