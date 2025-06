Cette grande comédienne aura droit à un épisode spécial aux Enfants de la télé

La 15e saison des Enfants de la télé s'est terminée il y a peu que, déjà, l'équipe de l'émission s'affaire à préparer de nouveaux épisodes, qui seront diffusés dès l'automne prochain.

À nouveau, on peut s'attendre à découvrir d'autres segments nostalgiques de notre télé, alors qu'André Robitaille et Mélanie Maynard seront tous les deux de retour pour recevoir à leur table une foule de personnalités qui ont façonné la culture à leur image. De ce nombre figure entre autres la comédienne Pascale Bussières.

Celle-ci sera effectivement au coeur d'un épisode tête d'affiche, alors que sera célébrée l'ensemble de sa carrière dans nos écrans. Comme ce fut le cas pour d'autres animateurs et acteurs avant elle, on peut donc s'attendre à ce que plusieurs personnes l'ayant côtoyée au fil des ans se joignent à la discussion. On pense au Coeur à ses raisons, où Pascale y interprétait Becky, aux côtés de Marc Labrèche, Anne Dorval et Élise Guilbault, entre autres.

La carrière de la populaire comédienne a aussi été marquée par son apparition dans la série Blanche, en 1993, alors qu'elle jouait notamment avec Patrice L'Écuyer, Céline Bonnier et Marina Orsini.

Chose certaine, cette émission spéciale promet d'être passionnante, à la vue des nombreuses productions auxquelles Pascale a participé au fil de sa carrière.

La 16e saison des Enfants de la télé sera également marquée par au moins deux autres épisodes spéciaux, à commencer par une célébration en bonne et due forme d'Avec un grand A, alors que se réuniront autour de la table plusieurs membres de la distribution de cette série d'anthologie. Peut-on s'attendre à y retrouver Janette Bertrand, l'instigatrice du projet?

Puis, un peu plus tard, nous aurons également droit à une spéciale ADISQ, qui verra la présence d'Éléonore Lagacé, Koriass, Florence K et Bruno Pelletier. De quoi souligner la contribution musicale de ces artistes passionnés de télé.

On ne manque pas le coup d'envoi de la 16e saison des Enfants de la télé, dès le 10 septembre 2025 à 20 h, sur ICI Télé!