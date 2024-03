Ce n'est plus un secret, si Mona de Grenoble jouit aujourd'hui de l'étincelante renommée qui la précède, c'est en grande partie en raison de sa participation à la 3e saison de la téléréalité Big Brother Célébrités. Plus que ça, elle était d'ailleurs ressortie grande gagnante, au terme d'une salve d'épreuves et d'alliances tordues.

Fière de cette expérience unique, Mona a pu y tisser de belles amitiés avec les autres participants, notamment en raison de sa personnalité attachante et de son humour caustique. Il n'est donc pas surprenant qu'une de ses anciennes colocataires ait voulu lui faire plaisir ce soir, à En direct de l'univers!

En effet, Coco Belliveau, qui s'était taillée une place de choix au sein du top trois, est débarquée sur scène peu de temps après l'ouverture des festivités, pour interpréter « Jolene », de la chanteuse Dolly Parton. Ce morceau, cher aux yeux de Mona, est en fait le titre country qu'elle préfère par-dessus tout.

Celle qui revêtait ses gants de trahison pour trahir ses alliés dans la maison de Big Brother a ainsi offert à son amie une version fidèle à la mouture originale, avec quelques petits pas de danse bien sentis! « C'est une amie pour la vie! », s'est par la suite exclamée Mona, visiblement ravie de la revoir.

Pour les fans de la première heure de la téléréalité de Noovo, ce fut assurément un moment phare de la soirée, qui a rappelé l'étincelante chimie existant entre les deux vedettes. Un peu plus tard, le plateau de France Beaudoin a également été visité par d'autres anciens participants de Big Brother Célébrités, dont Patsy Gallant, Korine Côté et Liliane Blanco-Binette.

Depuis sa sortie de la maison de Big Brother Célébrités, Coco roule sa bosse dans le milieu humoristique et continue de gagner en popularité auprès des Québécois, notamment en alimentant de façon régulière sa populaire page TikTok.

Récemment, on a même pu la voir à l'oeuvre dans un tout autre registre que le chant, s'avérant tout aussi divertissante derrière les fourneaux qu'avec son micro d'humoriste. Tous les détails ici.

Des apparitions surprises comme celle-là, on ne s'en lasse jamais! Et ce, au même titre que les invités s'asseyant sur le fauteuil pivotant, qui sont toujours aussi heureux de voir débarquer sous leurs yeux des amis venus chanter pour eux. Il nous incombe alors de découvrir les surprises qui seront réservées à l'invité de la semaine prochaine, le brillant de pertinence Sébastien Diaz!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.