Des visages connus pour la première semaine du retour d'Un souper presque parfait

Un souper presque parfait sera de retour sur les ondes de Noovo cet hiver.

La bande-annonce, dévoilée il y a quelques jours, promet encore beaucoup d'action en cuisine. Vous pouvez découvrir les premières images au bas de l'article.

Pour lancer la saison, cinq anciens participants de Big Brother Célébrités - Benoît Gagnon, Coco Belliveau, Natalie Choquette, Mona de Grenoble et Liliane Blanco-Binette - se recevront à souper les uns après les autres et accorderont une note entre 0 et 10 pour la qualité du repas qui leur aura été servi.

Parmi les autres semaines thématiques, nous pourrons également assister à un spécial Survivor Québec. Sylvain, Joël, Nicolas, Christophe et Maryse devront démontrer l'étendue de leurs talents culinaires. On se rappellera qu'en août dernier, Joël avait titillé ses fans sur un tournage bien spécial. On avait misé sur Un souper presque parfait et on avait raison.

Antoine Vézina sera de retour en tant que narrateur de l'émission.

On se souviendra que c'est Guylaine Guay de Big Brother Célébrités qui détient la note la plus haute jamais décernée à l'émission. Sa victoire flamboyante avait d'ailleurs déplu à certains téléspectateurs : voyez pourquoi ici.

La 15e saison d'Un souper presque parfait débute le 8 janvier prochain à 18 h, sur Noovo.

Notons que les deux téléréalités, Big Brother Célébrités et Survivor Québec, seront de retour en 2024. La première débutera en janvier, et la seconde en avril. D'ailleurs, les deux équipes de production travaillent d'arrache-pied ces jours-ci afin de mener à bien leur projet respectif.

Les joueurs de Big Brother Célébrités entreront dans la maison dans une dizaine de jours, et les choses se déploient lentement mais surement pour la mise en place de la deuxième saison de Survivor Québec aux Philippines. « Il faut survivre à Survivor », nous disait récemment la productrice Julie Snyder. Apprenez-en plus sur les derniers développements de la deuxième saison ici.