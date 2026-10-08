Cette comédienne crée la surprise sur le plateau de Casse-gueule

Rencontré cette semaine sur le plateau de la série Casse-Gueule, le comédien Émile Schneider nous confie avoir été particulièrement ébranlé lors du tournage de la deuxième saison, qui se déroule présentement.

Je peux vous dire que c'est dans les plus belles scènes que j'ai tournées dans ma vie.

C'est avec la comédienne Chantal Fontaine qu'il a partagé ce moment précieux. Celle qui possède une feuille de route tout à fait impressionnante, pour avoir joué notamment à la télévision dans des projets comme Virginie, Yamaska, L'Échappée et C'est comme ça que je t'aime, n'a définitivement pas laissé celui qui incarne le chef cuisinier Clovis Lambert indifférent. « Je ne sais pas ce que ça va donner, mais comme travail d'acteur, actrice, la rencontre, nous deux, incroyable!

C'était fou. Je m'en remets encore. J'y pense et je suis encore ému.

Puisqu'on nous a confié que Pierre-Marc Drouin, l'auteur de la deuxième saison, nous plongeait davantage dans le passé des personnages centraux de la série et que nous allions entre autre découvrir la mère de Clovis, notre petit doigt nous dit qu'il sera peut-être question d'une relation mère-fils en ce qui les concerne.

En attendant de pouvoir découvrir la scène en question, vous pouvez en lire davantage sur ce qui vous attend dans cette deuxième saison.

Le tournage de la série Casse-Gueule Saison 2 se poursuit jusqu'au 31 octobre et sera disponible sur Crave ce printemps 2027. Les épisodes de la première saison peuvent quant à eux être visionnés en rafale sur Crave.