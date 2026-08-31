Ces trois artistes participeront à la 2e saison de Facteur A

L'émission Facteur A a fait partie des coups de coeur du public lors de la diffusion de sa première saison en janvier dernier. Forte d'une première expérience enrichissante, la production revient avec une deuxième saison fort attendue.

La saison dernière, nous avions eu droit à des moments franchement émouvants en compagnie de Fred Pellerin, Patrick Huard, Suzanne Clément, Claude Legault, Roxane Bruneau et Marina Orsini.

Pour la nouvelle mouture, trois personnalités ont été confirmées, soit Léane Labrèche-Dor, France Beaudoin et Boucar Diouf. Pas de doute que ces trois artistes se laisseront émouvoir par le caractère unique de cette rencontre. À la lumière des images qui ont été présentées en primeur aux médias, ce grand retour s'annonce franchement attendrissant et nous avons particulièrement hâte de voir les épisodes.

Rappelons que dans cette adaptation du concept français Les rencontres du Papotin, une célébrité de premier plan est questionnée par un groupe de 25 personnes autistes âgées de 16 à 66 ans. Leur regard unique sur le monde permet de découvrir des personnalités québécoises sous un nouveau jour. Dans l’atrium de la Maison de Radio-Canada, tout peut être dit : aucun tabou ni mauvaise question n’existent. Les personnes invitées ont le droit de ne pas répondre, mais ce serait bien dommage, car les participantes et participants, eux, veulent tout savoir! L’émission met en lumière la richesse de la différence des personnes autistes et nous fait comprendre combien leur point de vue mérite d’être entendu.

C'est en janvier 2027 que les téléspectateurs pourront découvrir la deuxième saison de Facteur A. Pour l'heure, les six épisodes de la première saison sont offerts sur l'Extra d'ICI Tou.tv, si vous avez envie de reprendre ce petit bijou d'émission.