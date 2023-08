Ces trois artistes chouchous deviendront des chakras réguliers à Je viens vers toi cet automne

Alors que la saison automnale de télévision est à nos portes, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec l'unique Marc Labrèche, qui revient à l'antenne de Noovo avec son talk-show déjanté, Je viens vers toi. Fort d'une première saison diffusée au printemps, le maître d'oeuvre de ce grand plateau arrive avec une confiance renouvelée, un désir toujours aussi évident de divertir et plusieurs collaborateurs bien-aimés à ses côtés.

Évidemment, avec le Grand blond, nous retrouverons les formidables Fabiola Nyrva Aladin, Élise Guilbault, Matthieu Pepper, Pascale Renaud-Hébert et plusieurs autres.

Mais quelques nouveaux visages vont venir se greffer régulièrement à ceux-ci, soit Boucar Diouf, Claude Legault et Léane Labrèche-Dor, digne fille de son père.

L'animateur ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour son bon ami Claude Legault : « Il est parfait pour ça. Il est vrai, il est versatile, il est drôle. » Ensemble, les complices vont discuter, mais aussi nous offrir quelques sketchs savoureux, là où ils excellent tous les deux.

À n'en pas douter, ces trois personnalités viendront ajouter leur petit grain de sel à l'émission de manière tout à fait réjouissante et pertinente!

Marc Labrèche nous confirme par ailleurs qu'Anne Dorval ne fera pas partie des chakras réguliers, mais qu'il n'est pas impossible de la voir dans cette prochaine saison.

« Anne a un gros automne, elle va tourner beaucoup, mais Anne est toujours la bienvenue. C'est le genre de truc qui va sûrement se présenter de façon plus spontanée. Anne c'est comme une amie naturelle de l'émission. Elle sait qu'elle est la bienvenue n'importe quand, qu'elle peut revenir n'importe quand », explique le maestro.

Outre des entretiens amusants sur fond de complicité, on retrouvera encore cet automne dans Je viens vers toi les traditionnelles parodies de Marc Labrèche, de même que l'histoire des Labrèshians, déjà bien entamée l'automne dernier.

«Évidemment que ça revient, mais cet automne, il y avait des problèmes de disponibilité entre la production et certains comédiens. Fabien Cloutier tourne un film. C'était compliqué de regrouper tout le monde pour le faire. Mais oui, on veut! Nous, on a beaucoup aimé l'expérience, de travailler ensemble en famille en plus, c'est charmant! »

« De voir ma mère jouer, ça, ça m'a fait décrocher souvent. Elle avait de formidables répliques et elle arrivait avec tout son swag, sexy. »

Marc Labrèche confirme être à travailler des moments sur le plateau qui pourraient être nouveaux et amusants à exploiter, dans un contexte toujours collé sur l'actualité.

Vous pourrez suivre les aventures de Marc Labrèche et ses chakras dans une nouvelle case horaire cet automne, soit les lundis et mardis, dès le 11 septembre à 21 h sur les ondes de Noovo.