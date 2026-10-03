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Ce grand acteur québécois sera la tête d’affiche d’un épisode spécial aux Enfants de la télé

L'un des plus grands visages de notre culture.

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Il y a quelques années, la production des Enfants de la télé a amorcé une série de célébrations culturelles centrées autour d’artistes grandement appréciés des Québécois. Si récemment nous avons eu le privilège d’avoir une rétrospective de la carrière de Julie Perreault, il semble que Mélanie Maynard et André Robitaille soient sur le point d’accueillir un autre visage marquant de notre télé, pour une heure remplie de souvenirs.

En effet, la plateforme Public Cible nous apprend que le comédien Luc Picard sera au coeur d’un épisode spécial du variété, et ça s’annonce franchement palpitant! D’abord, Luc a figuré au sein d’une myriade de productions toutes plus populaires les unes que les autres, qui sont encore aujourd’hui des références dans le cœur des Québécois. Qu'on pense à Blanche, Omertà, aux Boys, à District 31, il les a tous faits. Résultat? Il est aujourd'hui un des visages les plus connus et salués de notre culture.

Au cours de cet épisode spécial, les comédiens qui ont côtoyé Luc au cours de sa carrière - et ils sont nombreux - seront certainement présents en grand nombre pour le célébrer. On pense entre autres à Marina Orsini et Pascale Bussières, qui ont partagé l'écran avec Luc avec Blanche. Nous pourrions également croiser Benoît Drouin-Germain et Ariane Castellanos, qu'on a suivi dans la série Le dernier des monstres.

Côté famille, on risque de voir son fils Henri Picard, qui est également comédien. L'ancienne flamme de Luc, Isabel Richer, pourrait également pointer le bout de son nez et raconter des parcelles de la vie du populaire acteur.

Quoi qu'il en soit, cet épisode promet d'offrir une rétrospective d'exception d'un artiste qu'on adule depuis des décennies, qui recevra cet hommage amplement mérité. Ce serait à voir l'hiver prochain sur les ondes d'ICI Télé.

Les enfants de la télé est diffusé le mercredi à 20 h à Radio-Canada.

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