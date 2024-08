Ce comédien viendra interpréter un rôle très difficile dans l'ultime saison d'À coeur battant

Cette semaine, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec la formidable autrice Danielle Trottier, qui nous proposera, à compter de septembre, les douze derniers épisodes de sa série À coeur battant. Certes, ce sera un deuil pour les nombreux téléspectateurs, qui se sont attachés aux personnages et à leurs intrigues complexes, mais ce fut aussi un immense privilège de pouvoir partager ce projet, qui a fait oeuvre utile, avec cette formidable équipe.

Dans le cadre de notre discussion, Danielle Trottier a bien voulu nous révéler les noms de plusieurs comédiens qui se joindront à la dernière saison (nous aurons l'occasion de vous en reparler). Parmi ceux-ci, on retrouve le comédien Normand Canac-Marquis (voyez sa photo ici), qui hérite d'un rôle particulièrement difficile.

En effet, celui-ci interprétera Bertrand Carignan, l'ancien conjoint d'Édith Leclerc, la mère de Christophe et Patrick L'Allier jouée par l'excellente Micheline Lanctôt. Comme on le sait, les deux frères ne sont pas nés du même père. Bertrand Carignan est le père de Patrick L'Allier (Jean-Nicolas Verreault).

Là où les choses se complexifient, c'est que Bertrand Carignan pourrait avoir participé aux agressions qu'a subies Christophe L'Allier dans sa tendre enfance, de la part de sa mère.

Comme nous avons pu le voir dans la bande-annonce de cette ultime saison, dévoilée cette semaine et que vous pouvez revoir ici, Christophe L'Allier compose de plus en plus mal avec son passé et s'enfonce dans une spirale destructrice. Il est donc facile de comprendre que l'apparition de Bertrand causera de terribles remous.

Concernant le comédien Normand Canac-Marquis, l'autrice nous dit : « J'étais tellement contente qu'il accepte ».

Ce sera donc l'occasion de voir briller ce comédien de talent dans un rôle différent et particulièrement délicat, lui qu'on a pu voir précédemment dans 4 et demi..., rôle marquant où il incarnait Julien Champagne, mais aussi plus récemment dans Les moments parfaits, Les perles et Société distincte.

L'ultime saison d'À coeur battant sera présentée à compter du mardi 10 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'automne, pour ne rien manquer des nouveautés et du retour de vos émissions préférées.