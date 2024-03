Catherine St-Laurent sera bientôt dans Indéfendable

C'est au visionnement de presse de la seconde saison de L'air d'aller que Catherine St-Laurent nous accordait quelques minutes de son temps, nous dévoilant au passage quelques détails sur son expérience dans Indéfendable.

Alors que l'actrice s'est plongée dans la comédie pour la première fois ces derniers mois, le plateau d'une quotidienne dramatique, ça, elle connaît. Catherine a d'ailleurs eu le plaisir d'y retrouver Sébastien Delorme, avec qui elle partageait l'écran dans District 31, pour un total d'un peu moins d'une dizaine de journées de tournages, « ce qui est quand même beaucoup pour des épisodiques », rappelle-t-elle.

Ce qu'elle défendra à l'écran, « ça résonne beaucoup avec de vraies histoires qui se sont passées au Québec », nous confie-t-elle. Bien entendu, elle ne peut dévoiler trop de détails. Les comédiens de l'intrigue sont tenus au secret pour faire durer le plaisir des téléspectateurs (et on en savoure chaque bouchée!). Ce qu'elle pouvait nous laisser entendre, c'est que « ça fait écho à beaucoup de choses qui se sont passées dans l'actualité, autant à l'international, qu'au Québec. Ça implique les femmes. »

Tout de suite, on tend à penser au mouvement social #MeToo, qui a fait des vagues ces dernières années, encourageant la prise de parole des femmes. Bien sûr, les auteurs ont le pouvoir de nous surprendre, encore et encore.

Quand Izabel [Chevrier] m'a approchée en me disant "ça te tente-tu de défendre ce rôle-là et de parler de ce sujet-là?", je trouvais que c'était important qu'on en parle. C'est collé quand même sur des réalités et des boîtes de Pandore qui étaient en train de s'ouvrir en ce moment qui, je pense, c'est le temps qu'on les ouvre. Fait que je pense que ça va faire jaser.

Les curieux devront faire preuve d'un peu de patience avant d'apercevoir la comédienne dans la série judiciaire : « Je pense que c'est diffusé la dernière ou l'avant-dernière semaine de la saison. C'est imminent ». Rappelons que le dernier épisode est prévu pour le 25 avril et que le producteur, Charles Lafortune, nous promettait une finale « choquante » pour la quotidienne.

« En tout cas, ça a été vraiment le fun à faire. », nous assure Catherine St-Laurent, dont les autres projets sont toujours tenus silencieux pour le moment. Pour l'instant, on continue de la suivre sur sa page Instagram, où elle nous inspire par ses looks minimalistes et son décor mid-century.

Avez-vous des hypothèses quand à cette cause à venir? Partagez-les en commentaires sur les médias sociaux, il nous fait toujours un grand plaisir de vous lire et d'initier la conversation entre télévores!