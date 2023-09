Benjamin Gratton et Antoine Parent-Bédard obtiennent un accueil chaleureux aux Gémeaux 2023

Dimanche, aux Gémeaux, l'un des moments les plus acclamés par le public dans la salle et par les téléspectateurs à la maison a été l'arrivée des présentateurs Benjamin Gratton et Antoine Parent-Bédard.

Benjamin était accompagné par sa mère, Patricia Paquin, et Antoine par sa belle-mère, Cathleen Rouleau.

Les deux jeunes hommes ont eu droit à une émouvante ovation de la part des artistes dans la salle.

À la caméra, lors de ce segment vibrant, nous avons pu voir Charles Lafortune, papa d'un enfant autiste et vice-président de la Fondation Autiste & majeur, visiblement très touché.

Oui, de la diversité de genre, sexuelle, culturelle, c'est super important, mais de voir de la neurodiversité à l'écran, ça aussi c'est nécessaire.

« Qu'ils [Antoine et Benjamin] aient cette place-là, j'ai trouvé ça bien touchant », a-t-il indiqué, alors que nous l'avons rencontré après la cérémonie.

Ce fut une soirée remplie d'émotion pour l'animateur de La voix et sa conjointe, Sophie Prégent, alors qu'Alertes et Indéfendable (deux séries produites par Pixcom, la compagnie de Charles Lafortune) ont remporté deux des prix les plus importants de la soirée.

Sophie Prégent, qui interprète l'une des protagonistes d'Alertes, est revenue sur son émotion vive lors de l'annonce de la victoire de la série de TVA. Son expression faciale voulait tout dire. Tous les détails ici.