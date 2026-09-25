Avez-vous reconnu l'interprète du juge Janson dans Indéfendable?

Jeudi soir, dans Indéfendable, Mélodie représentait un policier pervers qui avait encouragé une adolescente de 15 ans à se prostituer.

Le juge responsable du dossier était Janson, un individu que nous voyions pour la première fois dans la quotidienne. Le magistrat était particulièrement désorganisé, une histoire que nous suivrons certainement dans les prochaines semaines.

Le personnage était interprété par Guy Richer, un acteur qui a fait très peu d'apparitions dans nos séries télé depuis les années 90.

À l'époque, il a notamment fait partie de la distribution d'Urgence, Maman chérie, Diva, Trudeau ainsi que Les grands procès: L'affaire de la veuve Chapdelaine (photo ci-dessous).

Il a aussi interprété Claude Ryan dans le Bye Bye de 1978.

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