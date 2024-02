Dans cette adaptation québécoise de la comédie australienne Mother and Son, une vieille dame prénommée Margot envahit l'existence de ses deux fils, son préféré, l'aîné, Robert, un dentiste égoïste, et son cadet, Victor, pourtant plus dévoué. Dotée d'une énergie peu commune et ne craignant pas de prendre des initiatives, Margot en fera voir de toutes les couleurs à son entourage, usant de ruses et de stratagèmes que son âge et son expérience autorisent.