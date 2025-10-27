Après Indéfendable, un nouveau rôle audacieux pour Denys Paris

Après sa présence inoubliable dans la série culte Le temps d'une paix, le comédien Denys Paris, qui a donné vie au personnage de Ti-Coune, s'est fait plus discret. Pourtant, il est impossible à oublier.

Nous en avons eu la preuve la semaine dernière, tandis qu'il faisait un bref retour dans notre télévision, dans la quotidienne Indéfendable. On vous en parle ici. Vous avez été nombreux à le reconnaître.

Voilà que celui-ci sera de nouveau dans vos écrans cette semaine, dans une autre série de l'heure.

En effet, il a décroché un petit rôle, cette fois dans STAT.

Vous l'apercevrez ce mardi, dans une scène pour le moins controversée, en lien avec l'un des patients de l'hôpital Saint-Vincent.

En effet, la semaine dernière, un jeune homme a fait son arrivée à l'hôpital, joué par Xavier Rivard-Désy, en proie à des hallucinations et des douleurs au ventre. Il a aussitôt été vu par Emmanuelle St-Cyr et Antoine Diamond (Suzanne Clément et Jean-Philippe Perras). Comme vous connaissez l'autrice Marie-Andrée Labbé, vous pouvez déjà comprendre que l'histoire est plus complexe qu'elle n'y paraît.

C'est dans cette intrigue que vous verrez apparaître le fils de deux artistes bien connus d'ici, de même qu'un routier de l'humour au Québec. Les détails à ce sujet ici.

Nous sommes ravis que Denys Paris fasse un retour à la télévision et nous espérons le voir dans un rôle plus substantiel très bientôt.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.