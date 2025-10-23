Accueil
Justin Morissette arrive dans STAT : Une intrigue qui va vous laisser bouche bée

Marie-Andrée Labbé nous surprend encore une fois!

Image de l'article Justin Morissette arrive dans «STAT» : Une intrigue qui va vous laisser bouche bée
Par Stéphanie Nolin

Mardi prochain, vous aurez droit à un épisode absolument captivant de STAT, dans lequel plusieurs histoires s'entremêlent : l'arrivée d'un nouveau patient, le début du procès de Steve Jolicoeur (Marc Beaupré), l'arrivée d'un nouvel employé à l'hôpital et plus encore.

C'est dans ce contexte que le comédien Justin Morissette (voir ses photos ici) viendra faire son tour de piste dans la quotidienne, dans un rôle épisodique.

Comme vous le savez, un nouveau patient a été admis à Saint-Vincent ce mardi (Xavier Rivard-Désy), victime d'hallucinations, d'un délire et plus encore. À la fin de l'épisode, Emmanuelle (Suzanne Clément), Antoine (Jean-Philippe Perras) et Audrey (Samantha Fins) ont découvert que la vessie de ce patient était remplie de vin. Qu'en est-il vraiment?

Vous aurez la réponse dans le prochain épisode, quand le bon ami de ce patient, joué par Justin Morissette, viendra lui rendre visite à l'hôpital.

N'essayez pas de chercher, vous ne trouverez pas de quel problème souffre ce patient! Encore une fois, l'autrice Marie-Andrée Labbé s'est dépassée pour nous surprendre, et ça marche!

Nous avons été particulièrement bouche béé devant les révélations de cet épisode, comme vous le serez sans doute à votre tour la semaine prochaine. Pour celles et ceux qui ont déjà vu cet épisode en primeur : 🤫

C'est à voir les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode de STAT est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Voyez des images du prochain épisode ci-dessous.

STAT, s4e8

1/6
STAT, s4e8
Sur la photo : Lou-Pascal Tremblay et Jean-Philippe Perras © Radio-Canada

