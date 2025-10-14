Avez-vous reconnu ce comédien qui est arrivé dans Indéfendable lundi?

Ce lundi dans Indéfendable, un nouveau personnage a fait son apparition dans la cause de Laurence Vachon, accusée du meurtre d'une cheffe qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau.

En effet, le cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin a utilisé les services d'un expert psychiatre pour analyser le comportement de la cliente, ce qui a mené à un diagnostic de rage narcissique.

Dans le rôle de cet expert, nous avons vu apparaître à l'écran un comédien que nous n'avions pas vu depuis plusieurs années, mais qui est pourtant impossible à oublier. L'avez-vous reconnu?

Il s'agit en effet de Denys Paris (voir sa photo), qui est bien connu pour son interprétation de Ti-Coune dans Les belles histoires des pays d'en haut.

Nous ne l'avions pas vu dans une série depuis Sous le signe du lion II.

Nous espérons que la quotidienne Indéfendable lui offrira de revenir de temps à autre à l'écran, ce qui nous permettrait de renouer avec son talent.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.