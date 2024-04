Anne-Élisabeth Bossé savait depuis longtemps que son rôle allait changer dans Indéfendable

Le retour de Marianne faisait partie des surprises que nous réservait la dernière semaine de la 2e saison d'Indéfendable. La nouvelle qu'elle avait à annoncer à ses collègues de travail, son changement de vocation, n'a pas manqué de semer le chaos. Plusieurs téléspectateurs avaient vu juste à ce sujet.

Dans la foulée de ce retour, nous nous sommes entretenus avec la sympathique comédienne Anne-Élisabeth Bossé, qui s'est montrée ravie de ce retour mouvementé. Celle-ci s'était absentée pour le tournage du film Nos belles-soeurs, absence qui a été prolongée de quelques mois de plus en raison d'une vision de la production.

C'est leur choix de m'avoir fait partir plus longtemps que désiré, le temps aussi d'installer le nouveau personnage de Kim.

« C'est drôle, il y a une scène, je pense que c'était lundi cette semaine, où Léo disait "Marianne, je suis tellement contente de te voir", puis j'avais l'impression qu'on jouait la réalité. Je me disais "Hey, je suis tellement contente de te voir pour vrai dans la vie aussi là". Tu sais, on a tellement fait partie de la vie des uns et des autres, Michel, Sébastien, c'était vraiment un vrai bonheur. L'équipe technique aussi, c'est genre, on a tissé de vrais liens. Le monde, ils m'aiment beaucoup sur Indéfendable, puis je les aime beaucoup aussi. C'était chaleureux, c'était le fun », explique la comédienne concernant son retour.

Chose certaine, ce n'était pas une surprise pour Anne-Élisabeth Bossé lorsque son personnage a décidé de changer sa pratique et de devenir procureure de la Couronne. Cette trajectoire lui avait été annoncée par l'autrice de la série avant même le début de la première saison.

Moi, quand j'ai passé l'audition, c'était déjà dans l'air que Marianne Desjardins allait vouloir devenir couronne. Je pense même que l'autrice s'est inspirée de quelqu'un dont ç'a été le parcours.

« Elle est découragée de la défense, mais pas du droit, pas de la justice. Elle reste là pareil. Je trouve que, pour l'histoire, c'est une bonne twist », poursuit-elle.

Quant à la finale surprenante, qui a coûté la vie à deux personnages principaux, la comédienne ne tarit pas d'éloges concernant le travail des auteurs : « J'ai vraiment trouvé ça bon! La spectatrice en moi a fait "ah ben tabarnouche"! J'ai pensé à mes collègues, évidemment, ceux de qui c'est le choix, ceux de qui ce n'est pas le choix. C'est leur volonté là-dedans, c'est leur histoire. Je n'entrerai pas dans leurs émotions à eux. Mais moi, comme spectatrice, j'ai trouvé ça écœurant! »

En effet, l'un des deux comédiens impliqués ne souhaitait pas quitter la série.

La comédienne, enthousiaste, nous explique que son personnage sera moins présent à l'écran la saison prochaine, une décision de l'équipe créative, mais qui s'avérait le parfait timing pour elle : « Ce que ça va changer, c'est peut-être la fréquence à laquelle je vais être là. C'est sûr qu'on se concentre beaucoup plus sur ce qui se passe au cabinet que sur les procureurs de la couronne. [...] Ça adonne comme bien. C'est ça la suite du personnage. Ça me laisse plus de temps. C'est comme la volonté de tous. »

La saison prochaine va d'ailleurs repartir sur ces nouvelles bases, alors que Marianne affrontera Léo en cours, dans une affaire de meurtre.

Je trouve ça tellement bien écrit, je trouve que ça brasse. Moi, ça me fait juste tripper, genre "ah yes, on s'en va là"!

Nous sommes impatients de découvrir comment cette nouvelle vocation de Marianne viendra complexifier ses échanges avec ses anciens collègues, l'automne prochain. D'ici là, vous pouvez lire ici notre entrevue avec l'autrice Izabel Chevrier qui aborde sa finale de saison explosive.

Par ailleurs, le film Nos belles-soeurs prendra l'affiche partout au Québec le 11 juillet prochain. Nous pourrons voir Anne-Élisabeth Bossé chanter et danser dans cette adaptation de l'oeuvre culte de Michel Tremblay.